Voyeur mag vijf jaar lang geen zwembad meer betreden

Torhout - Een 58-jarige Torhoutenaar is in de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan voyeurisme. De rechter legde H. M. geen straf op, maar wel enkele voorwaarden. Zo mag de man vijf jaar lang geen zwembad meer betreden.

Op 15 juli vorig jaar merkten twee minderjarige meisjes in het stedelijk zwembad van Torhout hoe een man hen langs onderen begluurde vanuit een aanpalend kleedhokje. De meisjes, twaalf en vijftien jaar oud, stapten niet naar de politie maar het zwembadpersoneel besloot wel om de bewuste man voortaan in de gaten te houden. Toen hij enkele dagen later terugkeerde naar het zwembad kon een personeelslid de man in de kleedruimtes opnieuw betrappen op voyeurisme. Een getuige kon zelfs een foto maken van de man terwijl hij onder een hokje keek. Op basis van de foto kon H.M. geïdentificeerd worden.

De 58-jarige Torhoutenaar ontkende de feiten aanvankelijk, maar ging uiteindelijk toch tot bekentenissen over. “Maar ik ging niet doelbewust op zoek naar jonge meisjes”, verklaarde hij. Psychiatrisch onderzoek wees uit dat de man voyeuristische, maar geen pedofiele neigingen heeft. H.M. stemde in met begeleiding en de rechter besliste om hem de gunst van de opschorting te verlenen. De man krijgt dus geen straf, maar de rechter legde hem wel een reeks probatievoorwaarden op. Zo mag hij vijf jaar lang geen openbare zwembaden meer betreden.