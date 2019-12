Haven test sterke en slimme hekwerken om indringers en drugs buiten te houden

Oostende - In de haven van Oostende loopt een proefproject met slimme hekwerken. Het nieuwe systeem met sensoren is een primeur en moet voorkomen dat onbevoegden havens binnendringen. “Ook zonder ferry’s moet de haven beveiligd worden.”

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) mocht donderdagmorgen zelf de slimme hekwerken uittesten. Noch met een bijtel, noch met een hamer, knijptang of slijpschijf kon de burgervader het hekwerk kapot maken. Detectoren lieten bovendien telkens meteen een alarm afgaan. Ook toen de burgemeester op een ladder klom. “Het hekwerk overstijgt de functie van een klassieke omheining, en is meer dan een fysieke afscheiding”, zegt Klaas Demuynck van fabrikant Betafence.

Moeilijk te saboteren

“Dit hekwerk wordt voorzien van een hoogtechnologisch detectiesysteem, ingebouwd in een uiterst moeilijk te saboteren kabelgeleider. Dit systeem verhindert zo elke vorm van sabotage aan het hek of aan het detectiesysteem. Langdurige inactiviteit van het bewakingssysteem, door meervoudige doorknipping, behoort hiermee tot het verleden.”

Wanneer de sensoren in de omheining geactiveerd worden, zal het interne systeem van het hekwerk de meldkamer alarmeren. “Met een nauwkeurige melding waar de sabotage uitgevoerd wordt”, stelt Demuynck “Zo kan iemand die het hekwerk tracht te omzeilen snel en doelgericht onderschept worden door de autoriteiten.”

Het hekwerk in Oostende betreft een proefopstelling van zestig meter in het kader van het Europese project PASSAnT, dat hoogtechnologische oplossingen ontwikkelt tegen mensensmokkel en drugs- en explosievensmokkel binnen havens. “Het komende jaar wordt het systeem helemaal op punt gezet. Het systeem moet bijvoorbeeld een verschil maken tussen menselijke handelingen en trillingen die afkomstig zijn van dieren, weerselementen of voorbijrijdende trams en trucks”, zegt Demuynck. De haven van Oostende is samen met de haven van Moerdijk in Nederland een van de initiële partners in het project. “Deze hekwerken helpen ons om van Haven Oostende een van de meest veilige havengebieden in Europa te maken. Voor een haven is het belangrijk dat ongewenste personen en objecten zich niet zomaar op het terrein kunnen begeven”, zegt havendirecteur Dirk Declerck.

Ferryterminal

Voor de Oostendse haven zou in eerste instantie de zone rond de ferryterminal worden voorzien van de slimme hekwerken. De kostprijs wordt geschat op 1,2 miljoen euro. “Het is aan de haven, die een aparte vennootschap is, om een plan uit te werken. We zullen ook kijken bij de bevoegde minister of er tegemoetkomingen mogelijk zijn”, zegt burgemeester Bart Tommelein, die het belang van een veilig hekwerk benadrukt, ook zonder ferry’s. “Want drugstrafiek en andere misdaden moeten worden voorkomen. Een degelijk veiligheidssysteem dat verhindert dat onbevoegden het haventerrein betreden is onontbeerlijk. Ook omdat onze haven als enige dicht bij het stadscentrum ligt.”

Wanneer iemand dat toch probeert te doen gaat er ter plaatse een luid alarm af. In de meldkamer volgt meteen een gedetailleerd signaal. “Op enkele meters kunnen we precies zien waar iemand over het hek probeert te klimmen of het probeert open te knippen. Via een camera kunnen we ook meteen zien of er effectief een indringer is”, vertelt Klaas Demuynck van Betafence, het bedrijf die de omheining maakt.

Het detectiesysteem is zodanig ingebed in het hekwerk, dat het niet te saboteren valt. Burgemeester Bart Tommelein testte donderdag eigenhandig hoe moeilijk het was om het hek te saboteren. “Het is duidelijk dat dat niet vanzelfsprekend is. We weten dat zelfs professionelen moeite zullen hebben om het hek te omzeilen”, vertelt Klaas Demuynck nog.

Het hek zal een jaar lang getest worden. Daarna zal het worden gekeurd en gecertificeerd. “We gaan na of alle bewegingen aan het hek ook werkelijk nauwkeurig kunnen worden gedetecteerd. Aan het einde van het project is het de bedoeling dat de technologie aangeboden wordt aan alle internationale havens”, aldus Demuynck.