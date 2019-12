A$AP Rocky mag niet optreden in Zweedse gevangenis

De Amerikaanse rapper A$AP Rocky (31), die een tijdlang in de cel zat in Zweden, mag volgens berichten in de Zweedse media niet optreden in een gevangenis in Stockholm, zoals hij had gevraagd. Het gevangeniswezen wees het verzoek van de muzikant om te mogen optreden voor de gevangenen af, berichten de krant Dagens Nyheter en andere media.

De vraag zou geweigerd zijn uit veiligheidsoverwegingen en om logistieke problemen. A$AP Rocky wou na zijn concert komende woensdag in Stockholm in de gevangenis optreden. Hij had er zelf vier weken verbleven in de zomer wegens het toebrengen van lichamelijk letsel.

De Amerikaanse rapper, die in het echt Rakim Mayers heet, kwam deze zomer in aanraking met het Zweedse gerecht, nadat hij en twee collega-muzikanten een jongeman op straat in elkaar hadden geslagen. Naar eigen zeggen werden ze al langer lastiggevallen en bedreigd door hem.

Nadat hij in de gevangenis verbleven had, veroordeelde het Zweedse gerecht hem midden augustus. Hij vermeed wel dat hij terug moest naar de cel. De zaak zorgde internationaal voor beroeping, zelfs de Amerikaanse president Donald Trump mengde zich. Het concert van woensdag zal A$AP Rocky’s eerste concert in Zweden zijn. Volgend jaar komt de rapper naar het Dour Festival.