Politie valt binnen in Limburgse horecazaken wegens gesjoemel met witte kassa’s

Genk / Hasselt / Zutendaal / Maasmechelen / Lommel -

Speurders van de federale gerechtelijke politie van Limburg zijn donderdag in verschillende horecazaken in Genk, Hasselt, Zutendaal, Maasmechelen en Lommel binnengevallen in het kader van een onderzoek naar fiscale en informaticafraude. Er zijn tien personen gearresteerd voor verhoor. Er is sprake van mogelijk gesjoemel met de witte kassa’s in de horecazaken. Het zou gaan om omvangrijke geldbedragen. Dat meldde het parket van Limburg donderdag.