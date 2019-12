“Let op uw tijd!” Eerste vragenuurtje met aftelklok in de Kamer

Voor de eerste keer heeft de Kamer donderdag een vragenuurtje gehouden met een aftelklok. Parlementsleden krijgen twee minuten de tijd om hun vraag aan een lid van de regering te stellen. Ook de tijd die ministers krijgen om te antwoorden, is beperkt.

De aftelklok kwam er omdat veel parlementsleden of ministers de hun toegemeten spreektijd vaak overschreden.

Georges Dallemagne (CdH), Tim Vandeput (Open VLD), Michel De Maegd (MR) en François De Smet (DéFI) mochten donderdag de spits afbijten, met vragen aan premier Sophie Wilmès over de NAVO-top in Londen. De vraagstellers bleven netjes binnen de spreektijd van twee minuten. Premier Wilmès, die van Kamervoorzitter Patrick vier minuten tijd kreeg om te antwoorden, ging vijf seconden in het rood.

Onafhankelijk Kamerlid Jean-Marie Dedecker vindt de nieuwe regeling maar niks. Hij merkte op dat parlementsleden enkel tijdens het wekelijkse vragenuurtje rechtstreeks een minister kunnen aanspreken over een actuele kwestie, en dat het soms wat meer tijd vraagt om een vraag te duiden. “Je kan wel vragen in commissie stellen, maar dan is de zaak vaak niet meer actueel”, zei Dedecker.

Kamervoorzitter Dewael merkte op dat er in heel wat andere parlementen ook een aftelklok is. “Het staat u vrij om een voorstel tot wijziging van het reglement in te dienen”, zei Dewael nog.