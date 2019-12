Zeker 38 doden bij grondverschuivingen in Burundi

In het noordwesten van het Centraal-Afrikaanse Burundi zijn zeker 38 doden gevallen bij grondverschuivingen die het gevolg zijn van de zware regenval. Het gaat om een voorlopige balans opgesteld door de politie.

Grondverschuivingen komen vaker voor in het heuvelachtige Burundi. “Het is ‘s nachts gebeurd, toen iedereen thuis was”, aldus een getuige. “Volledige families zijn levend begraven, net als hun huis, hun vee en ook hun velden zijn verdwenen - het is vreselijk.” De gouverneur van de provincie Cibitoke is ter plaatse gekomen.