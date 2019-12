Nigeriaanse voetbalbond: “Cyriel Dessers stelt zich beschikbaar voor Nigeria”

De Nigeriaanse voetbalbond (NFF) heeft donderdag op Twitter bekendgemaakt dat aanvaller Cyriel Dessers hen heeft laten weten “open te staan voor een selectie”. De in Leuven geboren Dessers, die zondag 25 wordt, is momenteel topschutter in de Nederlandse Eredivisie voor Heracles Almelo. Hij werd woensdag ook uitgeroepen tot Speler van de Maand in Nederland.

“Na een reeks van gesprekken met NFF-voorzitter Amaju Pinnick heb ik beslist mij helemaal beschikbaar te stellen voor de Super Eagles”, wordt Dessers geciteerd op het Twitteraccount van de NFF. “Ik ga hard werken om deel uit te mogen maken van het team. Ik ben fier een Nigeriaan te zijn en kan niet wachten om mijn droom te vervullen en het groen-witte shirt te mogen dragen.”

Cyriel Dessers groeide op in Zuid-Limburg en maakte zijn profdebuut in het voorjaar van 2014 bij OH Leuven. In de zomer van 2014 volgde een transfer naar Lokeren, waar de aanvaller ondanks veertig optredens in twee seizoenen nooit helemaal kon doorbreken. In juli 2016 maakte hij de overstap naar Nederland, waar hij in zijn eerste jaar een groot aandeel had in de promotie van NAC Breda naar de Eredivisie. Na twee wisselvallige seizoenen bij Utrecht streek hij afgelopen zomer neer bij Heracles. Daar kent hij een stormachtig seizoensbegin met dertien goals en vijf assists in zestien officiële duels.