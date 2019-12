Gevangene dood aangetroffen in cel in gevangenis van Sint-Gillis, celgenoot verdacht

Brussel / Sint-Gillis - In de gevangenis van Sint-Gillis is vanochtend een gevangene dood aangetroffen in zijn cel. De man was de keel overgesneden.

Eerst werd gedacht aan zelfmoord, maar uit goede bron vernamen we dat de celgenoot van het slachtoffer mogelijk de feiten gepleegd heeft. Het gevangeniswezen wil niet al te veel kwijt. “Er is een onnatuurlijk overlijden vastgesteld in de gevangenis van Sint-Gillis. Het parket voert onderzoek”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.