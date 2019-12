Waarom bondscoach Roberto Martinez op het EK doelman Courtois moet wisselen voor de strafschoppen. Of niet...

Een meesterzet. Toen Louis van Gaal zijn doelman wisselde voor de strafschoppenreeks op het WK in Brazilië, heette dat geniaal te zijn. Simon Mignolet bewees in de beker andermaal dat hij een strafschop kan stoppen. Vaker dan Thibaut Courtois. Een ideetje voor bondscoach Roberto Martinez op het komende EK? Ontdek ook wie de beste strafschopstopper in België is. Een tip: het is een doelman van Anderlecht.