Valt Frankrijk opnieuw weken stil? Fransen komen massaal op straat voor pensioenen, maar Macron lijkt het zich niet aan te trekken

In heel Frankrijk wordt vandaag actie gevoerd tegen de pensioenhervorming van president Emmanuel Macron en tegen zijn economisch beleid in het algemeen. Niet alleen in Parijs maar ook in andere steden zijn er in totaal 245 manifestaties. Honderdduizenden mensen kwamen op straat, maar Macron en zijn regering blijven erbij dat de economische en pensioenhervormingen nodig zijn.