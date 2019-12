Nieuwe oplichtingstruc met ‘verkeerd geleverde’ pakjes baart politie zorgen: “Wees op je hoede”

In Nederland en het Verenigd Koninkrijk duiken steeds meer gevallen op van oplichting met onbestelde pakketjes. In ons land lijkt de truc van oplichters nog niet gebruikt te worden, maar de politie raadt wel aan waakzaam te zijn.

De oplichters gebruiken een lepe truc. Ze laten een klein pakketje voor een fictieve naam toekomen op jouw adres. De postbode stopt het in de brievenbus omdat een handtekening niet nodig is, en even later komen ze aanbellen om het pakje te vragen. Ze zeggen zich van adres vergist te hebben. Maar de factuur zal toch bij jou belanden.

In ons land lijken er nog geen klachten te zijn van die praktijk, in tegenstelling tot in het Verenigd Koninkrijk en Nederland, al werd de praktijk twee jaar geleden wel al eens gemeld bij de politie. “Maar het is in ieder geval raadzaam om zaken die u bij u zijn toegekomen niet aan onbekende personen mee te geven”, zegt hoofdinspecteur Dirk Van de Sande van politiezone Mechelen-Willebroek. “Meer zelfs: briefwisseling en pakketjes die foutief geleverd werden kan je steeds kosteloos aan de postbode terugbezorgen. We raden aan dat te doen.”

Willem Migom van politiezone Antwerpen deelt dat advies. “Het meegeven van zaken aan onbekenden is nooit een goede zaak”, zegt hij.