Stamcelonderzoek van KUL-wetenschapper Catherine Verfaillie ligt onder vuur

Het stamcelonderzoek van Catherine Verfaillie ligt onder vuur. Het magazine Eos meldt donderdag op zijn site dat een Nederlandse experte onregelmatigheden heeft aangetroffen in diverse papers van de professor aan de KU Leuven. Rector Luc Sels heeft de opdracht gegeven om mogelijke inbreuken op de wetenschappelijke integriteit van de universiteit te onderzoeken, laat de KU Leuven weten.

Catherine Verfaillie (62) leidt het Stamcelinstituut Leuven (SCIL) van de KU Leuven. Volgens Eos heeft Elisabeth Bik onregelmatigheden in haar onderzoek aangetroffen. De Nederlandse microbiologe vond in tien studies met Verfaillie als (co-)auteur “vreemde afbeeldingen”. De oudste dateert uit 1997, de meest recente uit 2014. Het gaat vooral om illustraties, meer bepaald gedupliceerde beelden.

Ook andere vorsers stellen zich publiekelijk vragen over afbeeldingen in de papers van de stamcelonderzoekster. De KU Leuven beseft naar eigen zeggen de ernst van de meldingen en neemt een tiental papers onder de loep waarvoor Verfaillie als directrice van het Stamcelinstituut mee verantwoordelijk is. “De Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de universiteit onderwerpt de aantijgingen momenteel aan een nadere analyse”, meldt de universiteit in een reactie.

“Integere wetenschap is onze levenslijn en bepaalt mee het beeld van de wetenschap als een betrouwbare bron van informatie. Integriteit is een kernwaarde aan onze universiteit en het beleid terzake krijgt momenteel veel aandacht”, zegt rector Luc Sels. “Als er op een bepaald moment ook maar enige twijfel ontstaat over die integriteit, moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent dat we als eerste stap elke melding goed analyseren. Zo’n analyse vraagt tijd en geduld. We kunnen in deze fase van het onderzoek nog geen verdere uitspraken doen.”

Verfaillie zelf is voorlopig onbereikbaar voor commentaar.