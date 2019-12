Hond overlijdt nadat baasje haar over de grond sleept omdat ze “beviel van zes puppy’s”

Een Spaanse man ligt onder vuur nadat hij zijn hond heeft mishandeld. De man sleepte zijn hond over de grond nadat hij het naar eigen zeggen niet kon verkroppen dat ze was bevallen van zes puppy’s. Waarom hij dat precies zo erg vindt, wordt momenteel onderzocht door de politie. De kleintjes zijn ondertussen in goede handen, maar het teefje is helaas overleden.