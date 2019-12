Na veertien maanden heeft Bosnië een nieuwe premier

De Serviër Zoran Tegeltija is donderdag aangesteld als het hoofd van de nieuwe Bosnische regering. Met de vorming van een nieuwe regering is er een einde gekomen aan een veertien maanden durende impasse omdat de verschillende bevolkingsgroepen geen akkoord konden vinden.

De 58-jarige Tegeltija was op 19 november al genomineerd door de drie presidenten van Bosnië - de drie bevolkingsgroepen in Bosnië, Bosniërs, Serviërs en Kroaten, hebben elk een president. Na de verkiezingen heeft het bijna 14 maanden geduurd om een regeringsleider aan te stellen.

Na de burgeroorlog van de jaren 90 werd het land opgesplitst in de republiek Sprska, waar vooral Serviërs wonen, en de federatie van Bosnië-Herzegovina, van islamitische Bosniërs en katholieke Kroaten. Die opdeling maakte een einde aan de oorlog, maar de gecompliceerde regeringsvorm leidt tot blokkering in het gezamenlijke parlement en regering in Sarajevo.