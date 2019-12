Tien arrestaties na invallen wegens fraude in Limburgse horecazaken, zes restaurants verzegeld

Hasselt / Genk / Zutendaal / Maasmechelen / Lommel -

Speurders van de federale gerechtelijke politie hebben donderdagochtend 16 huiszoekingen uitgevoerd in Zutendaal, Hasselt, Genk, Maasmechelen en Lommel. Ze vielen binnen in een tiental horecazaken en op enkele privéadressen. Het gaat om onder andere Stadscafé, Brasserie 360 en Giuliano in Hasselt en Genk. Tien personen werden gearresteerd en meegenomen voor verder verhoor. Het gaat om een grootschalig onderzoek naar fiscale fraude, mogelijk door leverancier van witte kassa.