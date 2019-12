Slachtoffer van verkrachting in brand gestoken op weg naar rechtbank in India

Een 23-jarige Indiase vrouw die zegt in maart het slachtoffer geworden te zijn van een verkrachting vecht vandaag voor haar leven.

De vrouw was donderdag op weg naar de rechtbank die haar zaak zou behandelen, toen een groep mannen haar aanviel en in brand staken. “We zagen haar naar ons toekomen, roepend om hulp”, zei een getuige aan tv-zender NDTV. “We waren bang. Ze was al een kilometer aan het lopen voor ze ons bereikte.”

Volgens dokters is de vrouw in kritieke toestand en liep ze op 70 procent van haar lichaam brandwonden op. De vrouw wordt naar New Delhi overgevlogen om de nodige zorgen te krijgen. Enkele uren later werden vijf mannen, onder wie de twee mannen die haar zouden hebben verkracht, opgepakt in verband met de aanval. Dat meldde Op Singh, politiechef in de deelstaat Uttar Pradesh.

India geplaagd door verkrachtingen

Dit incident zal de verontwaardiging over de verkrachtingsplaag in India verder doen oplaaien. Op 27 november werd een 27-jarige veearts verkracht en in brand gestoken in de buurt van de stad Hyderabad. In verschillende Indiase steden kwamen mensen op straat toen het verkoolde lichaam van de vrouw werd gevonden.

Volgens de recentste gegevens van de Indiase overheid zijn in 2017 meer dan 33.000 vrouwen en meisjes verkracht.