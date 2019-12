“Welkom in Finland!”… of toch niet: mensensmokkelaar bouwt valse grensovergang om vluchtelingen op te lichten

In Rusland is een man opgepakt omdat hij met behulp van een valse grensovergang vier illegale immigranten had doen geloven dat hij hen naar Finland had gesmokkeld.

De “smokkelaar” had vier Aziatische mannen, wier nationaliteit onbekend is, elk 10.000 euro laten betalen om hen de grens met Finland (en dus de Europese Unie) over te smokkelen. In realiteit hielp hij hen enkel voorbij een zelf opgerichte grenspost, om hen vervolgens in een moeras nabij Vyborg, op enkele tientallen kilometers van de echte grens met Finland, achter te laten. Daar werden de ronddwalende mannen snel opgepakt door Russische agenten.

De vier worden nu gedeporteerd, besliste een rechtbank in Sint-Petersburg woensdag. Ook de mensensmokkelaar wordt vervolgd, hij zit in afwachting van zijn proces voor fraude in de cel.