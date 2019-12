Jacky Mathijssen schetst ontluisterend beeld van het trainersbestaan: “Slechts veertig uur gelukkig... per seizoen”

In de derde aflevering van Play Sports’ nieuwe docureeks ‘T1’ schetst Jacky Mathijssen bij Bart Raes een ontluisterend beeld van het trainersbestaan. Hun vak is soms een hondenstiel. Als je foto’s vergelijkt van voetbaltrainers vóór ze bij een club binnenkomen en midden in een zware periode met hun ploeg, dan spreekt dat boekdelen. Trainer zijn is vaak een vreselijke job. Zeker als je weet dat T1’s op een seizoen maar 40 uur gelukkig zijn.

“Ik was ook verrast toen ik het hoorde van die 40 uur”, aldus Jacky Mathijssen. “Maar toen ging ik bij mezelf tellen en wanneer ben je écht relaxed geweest en heb je kunnen genieten...? Ja, dat is absoluut ongezond. Je moet maar eens kijken naar de haarkleur van mijn collega’s in de periodes dat het moeilijker is... Die verandert bijna wekelijks soms. Ik heb zelf die opmerkingen ook van mensen gekregen.”

De derde aflevering van T1 start vrijdag om 22u40 op Play Sports 1. Ook deze keer zijn Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Yves Vanderhaeghe, Bob Peeters, Jacky Mathijssen, Ariël Jacobs, Georges Leekens en Glen De Boeck de gesprekspartners.