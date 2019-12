Dove voetgangster omgekomen in Moeskroen

Een vrouw heeft donderdag het leven gelaten op een parking in Moeskroen, mogelijk na een aanrijding door een vrachtwagen. Het parket van Doornik heeft een expert ingeschakeld.

De hulpdiensten ontfermden zich donderdagmiddag over een vrouw die op de grond lag van de parking aan de Avenue Schindler in Moeskroen. De 51-jarige vrouw stierf een half uur later.

“Deze dame zou doof geweest zijn”, zei een magistraat van het parket van Doornik. “We kennen de omstandigheden van het ongeval niet. De chauffeur van een vrachtwagen die achteruit reed op de parking, erkende dat hij een schok had gevoeld. We weten nog niet of deze dame het achteruitrijsignaal van de vrachtwagen niet gehoord heeft en door het voertuig aangereden werd, of dat ze onwel werd en neerviel en dan door de vrachtwagen werd aangereden”, aldus eerste substituut Frédéric Bariseau.

Het parket duidde een wetsdokter aan. Medewerkers van het laboratorium van de wetenschappelijke politie begaven zich ter plaatse. Ook schakelde het gerecht een expert in om de oorzaken te achterhalen van wat een verkeersongeval zou kunnen zijn.