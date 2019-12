Verdachte van moord op Maltese journaliste wijst met beschuldigende vinger naar stafchef van premier

De zakenman die is aangeklaagd voor de moord op de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia heeft donderdag voor een rechtbank gezegd dat de vroegere stafchef van de premier hem voortdurend op de hoogte hield omtrent de voortgang van het moordonderzoek.

Yorgen Fenech vertelde de rechtbank dat Keith Schembri hem informeerde dat zijn telefoon werd afgetapt en hem zelfs een script toestopte omtrent wat hij tegenover de politie moest zeggen. Als stafchef van eerste minister Joseph Muscat was Schembri een ingewijde bij veiligheidsbriefings.

“Keith gaf me informatie over beide arrestaties, zelfs de datum van de arrestatie van het trio op 4 december”, aldus Fenech in een verwijzing naar de dag dat drie mannen werden opgepakt in verband met het plaatsen van de bom die Caruana Galizia in oktober 2017 het leven heeft gekost.

Multimiljardair Fenech is zaterdag beschuldigd van medeplichtigheid aan moord. Hij heeft Schembri aangeduid als het echte brein achter de moord. Hij wou strafrechtelijke immuniteit in ruil voor het aanreiken van bewijzen, maar dat is hem geweigerd. Schembri trad vorige week af. De politie verhoorde hem in verband met de moord, maar hij kwam zonder aanklacht weer vrij.

Caruana Galizia was een onderzoeksjournaliste die corruptie bij de regering had blootgelegd.