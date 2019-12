Twee verdachten gevat voor overal op straat in Lier

Lier - De lokale politie van Lier heeft twee verdachten opgepakt en een derde nog op te sporen verdachte geïdentificeerd in het kader van het onderzoek naar een overval op straat op 19 april. De doorbraak in het onderzoek kwam er na tips naar aanleiding van een oproep in het VTM-programma ‘Faroek’.

De feiten speelden zich op 19 april af in de Brouwerijstraat in Lier. Drie jongemannen wilden de gsm van een man buitmaken, maar ontfutselden hem uiteindelijk alleen zijn portefeuille. Het slachtoffer werd tijdens de overval zwaar toegetakeld.

Na het verspreiden van camerabeelden in “Faroek” kon de politie alsnog drie verdachten identificeren. Twee van hen hebben zich intussen bij de politie gemeld. Een 19-jarige man uit Temse is na verhoor door de onderzoeksrechter aangehouden, een 17-jarige uit Boom is voor de jeugdrechter geleid en vervolgens onder voorwaarden vrijgelaten. De derde verdachte, een 17-jarige uit Mechelen, wordt verder opgespoord.