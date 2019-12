Waarom vaccineren belangrijk is: aantal doden door mazelen in 2018 met 15 procent gestegen

Meer dan 140.000 mensen zijn vorig jaar overleden aan de gevolgen van mazelen, een groei met 15 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie donderdag.

De VN-organisatie wijst in dit verband op de lage vaccinatiecijfers in sommige van de armste en moeilijkste regio’s ter wereld. Congo, Liberia, Madagaskar, Somalië en Oekraïne zijn samen goed voor bijna de helft van de gevallen, maar over de hele wereld waren er uitbraken. Net geen 10 miljoen mensen liepen mazelen op in 2018, een stijging met maar liefst 29 procent.

De meeste doden waren kinderen jonger dan 5. Zij lopen de grootste kans om de ziekte op te lopen. Mazelen kunnen een middenoorontsteking of longontsteking als complicatie hebben. “Het feit dat een kind kan sterven aan een ziekte die met een vaccin voorkomen kan worden, is een schande en een collectief falen om de kwetsbaarste kinderen te beschermen”, aldus WHO-topman Tedros Adhanom Ghebeyesus.

Volgens de WHO-statistieken stagneren de internationale vaccinatiecijfers al bijna tien jaar. Om uitbraken te vermijden zou 95 procent van de wereldbevolking twee inentingen moeten krijgen, maar vorig jaar kreeg slechts 86 procent de eerste inenting, en minder dan 70 procent kreeg de tweede.