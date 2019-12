Zo lezen kinderen wél graag: tien jongens en meisjes over hun favoriete boek

Dat de kinderen meer en beter moeten leren lezen, daar heeft iedereen dezer dagen de mond van vol, na de zwakke scores van onze leerlingen op leesvaardigheid in een internationaal onderzoek. Specialisten en experts passeerden al veelvuldig de revue, maar wat denken de jongelui er zelf over? Tien jonge ervaringsexperten getuigen over hun beste leeservaring. “Altijd eerst het boek, en dan pas de film!”