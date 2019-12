“Terwijl Dierckens en Coucke verwijten uitwisselden, telde ene Peter Callant in zijn kasteel zorgeloos zijn winst”

Het is allemaal de schuld van Marc Coucke, mijnheer. Zeg dat Frank Dierckens het gezegd heeft. In De Zevende Dag besloot hij een vat olie op het al oplaaiende vuur te gieten. Terwijl Dierckens en Coucke verwijten uitwisselden, telde ene Peter Callant in zijn kasteel in Oostkamp zorgeloos zijn winst.