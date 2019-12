Everton ontslaat coach Marco Silva

Foto: Action Images via Reuters

In de Premier League gaan de wegen van Marco Silva en Everton uiteen. De 5-2 nederlaag in de Merseyside Derby tegen Liverpool was de nederlaag teveel voor de Portugees.

Silva kwam in mei 2018 aan het roer bij Everton en leidde hen toen naar de achtste plek in de Premier League. Dit jaar vergaat het The Toffees heel wat minder: met 14 punten staan ze na 15 speeldagen op een troosteloze 18e plaats.

Marco Silva was voordien aan de slag bij onder meer Watford, Hull City en Olympiacos.