Marc Coucke neemt weer zijn vertrouwde plek in op de tribune tegen Moeskroen

De voorzitter van Anderlecht zit weer tussen de mensen. In de competitiewedstrijd tegen KV Oostende van afgelopen zondag vertrok hij na een akkefietje tijdens de rust naar huis. Op le Cannonier zat Coucke opnieuw naast manager Michael Verschueren.

Voor zijn terugkeer naar de Kustboys werd extra veiligheidspersoneel en bewaking ingezet. Marc Coucke zaaide namelijk kwaad bloed bij zijn ex-club KV Oostende door een reeks tweets voor de wedstrijd. Het bestuursetentje voor de match ging door in een gespannen sfeer, waarop Coucke zich terugtrok in de kleedkamer van de bezoekers. Toen hij erop gewezen werd dat hij ook daar niet kon blijven, stapte hij maar in zijn auto.