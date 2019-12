Met woorden alleen krijgt hij de pijn niet uitgelegd: gevangene Guantanamo Bay maakt tekeningen van hoe hij gefolterd werd

Vanuit zijn cel in de gevangenis van Guantanamo Bay heeft terreurverdachte Abu Zubaydah de munitie geleverd voor een bijzonder vernietigende paper over de manier waarop de VS met gevangenen omging. Zubaydah tekende zelfportretten waarop de folterpraktijken te zien zijn waaraan hij onderworpen werd. Zijn advocaat nam ze samen met getuigenissen en interne memo’s op in het dossier.