Nu ook uitgelachen in eigen land: presidentskandidaat Joe Biden zet met geroddel van andere wereldleiders aanval in op Donald Trump

“Gevaarlijk incompetent.” “Ongeschikt als wereldleider.” Donald Trump was nog geen halfuur terug op Amerikaanse bodem, na de NAVO-bijeenkomst in Londen waar andere wereldleiders over hem roddelden, of hij kwam ook in eigen land onder vuur te liggen. De harde woorden komen uit een filmpje waarin de Democratische presidentskandidaat Joe Biden vraagt om “een leider die door de wereld wordt gerespecteerd”.

De beelden van de roddelende wereldleiders blijven Trump achtervolgen. Op een receptie in Buckingham Palace deden de Canadese, Britse en Franse staatsleiders laatdunkend over de houding van de Amerikaanse president. Voor Joe Biden het zoveelste bewijs dat de wereld lacht met Trump.

Trump veegt ‘roos van Macrons kostuum Foto: AFP

In een campagnevideo rijgt Biden de gênante momenten aan elkaar. Het toont fragmenten waarin onder meer Macron en Merkel duidelijk moeite hebben om onbewogen te blijven bij een bizarre uitspraak of handeling van Trump. Berucht is zijn speech voor de algemene vergadering van de VN vorig jaar. Terwijl hij zijn eigen beleid roemde als de ‘beste ooit in de geschiedenis’ ontstond bij het publiek hoorbaar gelach. Trump was van stuk gebracht. “Die reactie had ik niet verwacht, maar dat is prima”, klonk het vertwijfeld.

Biden, voormalig vicepresident, sluit de video af met foto’s van zichzelf op het wereldtoneel. De strategie is duidelijk. Eerst duidelijk maken dat Trump internationaal een mikpunt van spot is, om dan te tonen dat hijzelf het best geplaatst is om de internationale relaties van de VS te herstellen.

The world is laughing at President Trump. They see him for what he really is: dangerously incompetent and incapable of world leadership.



We cannot give him four more years as commander in chief. pic.twitter.com/IR8K2k54YQ — Joe Biden (@JoeBiden) December 5, 2019

Mikpunt van spot

Het filmpje verspreidde vliegensvlug online. Op Twitter werd het ruim 50.000 keer gedeeld. Trump reageerde tot nog toe niet. Maar niemand twijfelt eraan dat de kritiek bij de president steekt. Tijdens zijn campagne in 2016 hamerde hij zelf op ‘het zwakke imago van het land’ door tientallen keren te herhalen dat ‘de wereld lacht met Amerika’.

Hij zou daar een einde aan maken. “We hebben een leider nodig die niet de risee van de wereld is”, tweette hij ooit. Dat is niet gelukt. Integendeel. In plaats daarvan is Trump nagenoeg onophoudelijk het mikpunt van spot. Dat de wereldleiders vaak achter zijn rug met hem lachen zien Trump-aanhangers wel als een goed teken. Het toont volgens hen dat ze toch onder de indruk zijn van hun president.

LEES OOK. Donald Trump annuleert persconferentie en reageert op roddelende wereldleiders: “Trudeau is een hypocriet”