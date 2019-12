Opnieuw pech voor Anderlecht: Vincent Kompany moet in bekerwedstrijd op Moeskroen geblesseerd naar de kant

Vincent Kompany moest donderdagavond in de bekermatch tegen Moeskroen vlak na de rust toch (weer) naar de kant. De aanvoerder van Anderlecht verscheen aan het begin van de tweede helft nog met een ingepakte elleboog, maar kon toch niet verder. Aan de zijlijn werd ook snel een verband aan het rechterbovenbeen (harmstrings?) aangebracht.

Het is na de bekerwedstrijd tegen Beerschot de tweede keer dat Kompany vroegtijdig naar kant moet met een blessure. Hij probeerde nog even, maar het was al snel duidelijk dat de Rode Duivel niet meer verder kon spelen. Het mag blijkbaar niet zijn...

Anderlecht ging wel met een 1-2-voorsprong de kleedkamer in op le Cannonier. Killian Sardella kwam de onfortuinlijke verdediger vervangen en meteen daarna scoorde Anderlecht een derde keer.

Foto: Photo News

