Ze liet paarden op haar buik balanceren en tilde zomaar vier mannen op: het vergeten verhaal van Athléta, sterkste vrouw ter wereld

Ze liftte vier mannen in één beweging van de grond, en wandelde gracieus met hen door de zaal. Ze liet twee paarden op een plank op haar buik balanceren, zonder een spier in haar gezicht te vertrekken. Op het einde van de 19de eeuw kende de héle wereld de Belgische Athléta, als de sterkste vrouw die op de aardbol rondliep. Vandaag is ze zelfs in eigen land vergeten. Tot journalist Cedric Lagast in een archief haar brieven terugvond.