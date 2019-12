Simon Mignolet stelt speciaal voor hem ontwikkelde koffielikeur van 22 procent voor

Na zijn glansrol op KV Oostende stelde Simon Mignolet donderdagavond in Sint-Truiden zijn nieuwe koffieproduct voor. Deze keer geen gewone koffie, maar een koffielikeur: Twenty Two Wild Coffee Liquor. Een speciaal voor hem ontwikkelde koffielikeur door Stokerij Wilderen van 22 procent alcoholpercentage.

“Ook al drink ik zelf maar weinig alcohol, dit is een likeur die ik wel kan appreciëren. Ik kan hem iedereen aanraden voor de feestdagen”, reageerde Simon Mignolet.

Mike Janssen van Stokerij Wilderen gelooft sterk in het project: “We hebben met Stokerij Wilderen al 430 aanvragen gekregen om een personal brand op de markt te brengen. Van allerlei mensen, maar we zeggen daar altijd nee op. Maar voor de broers Mignolet , Simon en Wouter, maken we nu een uitzondering omdat we nog nooit koffielikeur gemaakt hadden. De bedoeling is 10000 flessen op de markt te brengen, maar we hopen natuurlijk op meer.”

De Rode Duivel dronk zelf 1 glaasje in het koffiehuis van zijn broer alvorens terug naar Knokke te rijden. Daar traint hij vrijdag nog 1 keer voor hij zaterdag terug naar Sint Truiden trekt voor de competitiewedstrijd van Club Brugge tegen STVV.