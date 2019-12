Vandaag begint in de Antwerpse Erfgoedbibliotheek de expo Porno, Pulp en Literatuur . De naam van Frank Van Dijck zal u daar misschien niet zien opduiken, maar een hoop van de achttien pseudoniemen die hij hanteerde zeker wel. De pornograaf is nu 84 jaar en woont in een rusthuis.

Op de deur van zijn kamer in het woonzorgcentrum in de Arthur Goemaerelei in Antwerpen hangt een handgeschreven briefje: James Bond is verhuisd. Frank Van Dijck woont hier nu. De kamer heeft nummer 007 ...