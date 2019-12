Marc (21) en Corine (17) werden vermoord door twee veroordeelde criminelen op vrije voeten: de moord die onze natie schokte

Marc en Corine. Een mooi, jong koppel. In 1992 zijn ze gruwelijk vermoord door twee mannen. De een een moordenaar die voorwaardelijk vrij was. De andere een gewelddadige inbreker op penitentiair verlof. De vaders van de slachtoffers zetten de organisatie Marc&Corine op, die zo hard riep tot de overheid heel het systeem van de voorwaardelijke invrijheidstelling hervormde en de nabestaanden van slachtoffers meer hielp. Donderdag is moordenaar Thierry Bourgard overleden, vier jaar na zijn kompaan Thierry Muselle.