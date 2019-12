Anderlecht-spelers halen opgelucht adem na kwalificatie in beker: “Dit is de snelste weg naar Europa voor ons”

De opluchting was groot bij Anderlecht na de 2-3-zege in Moeskroen en de kwalificatie voor de kwartfinales van de Croky Cup. Bij de bezoekers liet onder meer Jérémy Doku zich gelden en ook Derrick Luckassen scoorde, beide spelers beseften het belang van de overwinning.

Excel Moeskroen Excel Moeskroen Anderlecht Anderlecht ONZE PUNTEN. Snelle flanken zijn een meerwaarde voor Anderlecht

Derrick Luckassen (24) maakte zijn eerste doelpunt voor Anderlecht. Het bleek een belangrijke, want Anderlecht liet Moeskroen toch nog in de match komen op het einde. “Het was nog even spannend, ja, door die k*tgoal die we tegen krijgen. Zo maakten we het onszelf nog moeilijk”, zei de Nederlander. “Oké, er waren wat slordigheidjes achterin weer, maar over het algemeen waren we toch de betere ploeg. We zijn blij met de winst, want nu de competitie wat moeilijker loopt, is dit een hoofddoel geworden. De beker is de snelste weg naar Europa.”

Jérémy Doku (17) mocht nog eens starten en greep zijn kans met beide handen: “Man van de match Ja, het is een heel gekke week geweest”, reageerde hij. “Drie weken geleden zat ik niet eens in de selectie en nu dit. Ik moet al mijn teamgenoten en de fans bedanken. De fans zijn nu misschien wat gerustgesteld. Of de beker nu belangrijker is dan de competitie? We willen gewoon elke match winnen. Als dat nu een beker is, dan gaan we dat zeker proberen.”