Arsenal blijft op de dool: Brighton verpest debuut van nieuwe coach Freddie Ljungberg

In de Engelse Premier League blijft Arsenal op de dool. De Gunners verloren donderdag op de vijftiende speeldag met 1-2 van Brighton & Hove Albion. Onze landgenoot Leandro Trossard viel in het laatste kwartier in.

De ploeg van Leandro Trossard kwam via Webster op voorsprong. Lacazette gaf de Londense burger in het Emirates hoop, maar Maupay velde het pijnlijke verdict. Het is exact twee maanden geleden dat Arsenal nog eens een competitiewedstrijd kon winnen. Vorige week betaalde coach Unai Emery het gelag voor de slechte resultaten. De Gunners zijn pas tiende in de stand, Brighton klimt door de overwinning naar de dertiende plek.