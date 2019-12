Radja Nainggolan bekert voort met Cagliari, Inter en Romelu Lukaku wachten in de volgende ronde

Radja Nainggolan en zijn ploeg Cagliari hebben zich donderdagavond geplaatst voor de achtste finale van de Coppa Italia. De Sardijnen versloegen voor eigen publiek Sampdoria met 2-1.

Net als afgelopen weekend in de Serie A (4-3 winst) was Cagliari de bezoekers uit Sampdoria de baas. Cerri en Ragatzu zorgden voor de dubbele voorsprong, de aansluitingstreffer van invaller Gabbiadini mocht niet meer baten voor ‘Samp’. Nainggolan kreeg rust en viel pas in de 75e minuut in. In de achtste finales neemt de voormalige Rode Duivel het op tegen zijn ex-club Inter, waar nu Romelu Lukaku de lakens uitdeelt.