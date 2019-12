Spionage, John Travolta en Duitse discipline: in het spoor van Bernd Storck bij Cercle Brugge, het best bewaarde geheim in trainersland

Het laat zich nog niet lezen in de rangschikking, maar Cercle Brugge is sinds de komst van Bernd Storck (56) geen dooie boel. En dat terwijl de boetes zijn afgeschaft, smartphones in de ban zijn geslagen en er op training tikkertje wordt gespeeld. Qué? Een dag in het kielzog van de Duitse trainer, nog steeds het best bewaarde geheim in trainersland.