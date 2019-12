CLUBNIEUWS. Nog onduidelijkheid over ernst van blessure Deschacht, Defour nog niet in selectie

De 1/8e finales in de Beker van België zijn achter de rug, maar de achttiende speeldag van de Jupiler Pro League staat alweer voor de deur. Uw clubnieuws van de dag.

ZULTE WAREGEM. Deschacht kent vandaag ernst blessure

Er heerst nog even onduidelijkheid over de ernst van de blessure van Olivier Deschacht. De centrale verdediger had een spontane luxatie van de schouder tijdens het duel tegen Eupen. Gisteren ging hij laat in de namiddag onder de scanner. De uitslag wordt vandaag verwacht. Dan weet Deschacht hoe lang hij moet revalideren vooraleer hij opnieuw helemaal fit kan verklaard worden. (jcs)

ANTWERP. Defour nog niet in selectie, Coopman wél

Voor de match van vanavond zit Defour nog niet in de selectie, Bölöni vindt het nog te vroeg. Volgende week zaterdag thuis tegen Eupen een nieuwe kans op een comeback. Ook Batubinsika en Baby halen de achttien niet.

Wél in de selectie: Sander Coopman. Hij maakt in de beker zijn comeback na zeven duels op de tribune, en krijgt nu ook weer zijn kans in de competitie. Op het middenveld staat normaal gezien De Sart wel gewoon weer in de basis. (dvd, dige)

KV KORTRIJK. Operatie voor Rougeaux

Rougeaux moet geopereerd worden aan de buikspieren vanwege zijn pubalgie. De Fransman kwam tot dat besluit om definitief van de blessure verlost te zijn. Daardoor zal hij twee maanden out zijn. Verwacht wordt dat hij in februari of maart terug is. Lepoint is twijfelachtig voor Mechelen met een blessure aan de teen. Selemani is een tijdje out met een scheurtje in de lies. Van der Bruggen is eveneens onzeker voor Eupen. In een kopbalduel schoot er iets in zijn nek, die gisteren erg vast zat. Hij trainde logischerwijze niet. (gco)

KV OOSTENDE. Match tegen Eupen wordt getoond op kerstmarkt

Bij KV Oostende koppelen ze dit weekend het aangename aan het nuttige: tijdens een bezoekje aan Winter in het park in Oostende kan men ook de wedstrijd op Eupen volgen. De match wordt uitgezonden aan het kraampje van KV Oostende, waar ook merchandising en drank worden verkocht. ’s Middags komt Sinterklaas eerst nog op bezoek in de Versluys Arena. Maandagavond wonnen de beloften van KV Oostende in en tegen Union. Ameele (2x) en Vanhulle scoorden in de 2-3-zege. (jve)

CERCLE BRUGGE. Gratis tickets voor abonnees

Sinterklaas was woensdag op bezoek. Voor elke jeugdspeler waren er geschenkjes en lekkers. Ook de A-kern en de staf waren op de afspraak. Minder goed nieuws was er voor Saadi. Hij liep een zware kuitblessure op en komt dit jaar niet meer in actie. Voor Taravel blijft het afwachten, maar de match van morgen komt nog te vroeg, De Belder zou fit geraken voor de laatste twee matchen van 2019. Coulibaly is fit, Serrano was ziek. Storck ging dinsdag Genk scouten tegen Antwerp. Elke abonnee krijgt voor de match tegen Genk twee gratis tickets. (kv)

KV MECHELEN. Thoelen klaar voor Kortrijk

KV Mechelen kan zaterdag rekenen op een gezonde Yannick Thoelen (foto). De doelman bleef dinsdag nog ziek thuis van de training maar herstelde snel. Woensdag en donderdag trainde hij opnieuw voluit mee met de groep. Met uitzondering van Lemoine en Valkenaers ontvangt Malinwa KV Kortrijk dus op volle sterkte morgenavond. De aftrap is voorzien om 18 uur. (thst)

STVV. De Ridder en Boli weer op het veld

STVV trainde donderdag, daags na de bekeruitschakeling, in de namiddag. Steve De Ridder (trap tegen RC Genk, foto) en Yohan Boli (enkel) ontbraken aan de Gaverbeek, maar oefenden weer mee. Thibault De Smet (hamstrings) en Ibrahima Sankhon (hoofd) vielen uit in Waregem en trainden niet. Voor hen stond ’s avonds een check-up in het ziekenhuis op het programma. Vrijdag wordt pas duidelijk of zij inzetbaar zijn tegen Club Brugge. (gus)

CLUB BRUGGE. Beloften spelen 4-4 gelijk op OHL

De beloften speelden 4-4 gelijk bij hun generatiegenoten van OH Leuven. Club kwam eerst op een 2-0-achterstand, maar Appiah kon voor de rust nog de aansluitingstreffer scoren. Leuven liep opnieuw uit tot 3-1, maar De Cuyper kon nogmaals voor aansluiting zorgen met een trap in de bovenhoek. Toen was het nog niet gedaan: OHL scoorde de 4-2, maar de jongens van De Mil sleepten nog een gelijkspel uit de brand na doelpunten van Asoma en De Wolf (penalty). De thuisdoelman kreeg in de slotfase nog rood na een actie richting de ref. (jve)

AA GENT. Beloften spelen gelijk in Mechelen

Maandagavond bleven de Gentse beloften op bezoek bij KV Mechelen steken op een gelijkspel. Voor rust kwam het team van Frédéric Dupré (foto) op achterstand, maar na de pauze maakte Glenn Diedhiou gelijk vanop de elfmeterstip. Jess Thorup liet hierbij Yem, Beloko, Mbayo, Van Den Bergh, en Cissé wedstrijdminuten sprokkelen. Dankzij dit gelijkspel staan de Gentse beloften op de tweede plaats in de rangschikking. (ssg)

WAASLAND-BEVEREN. Koita fit, Agyepong niet

Trainer Arnauld Mercier kan vanavond nog geen beroep doen op Jackers (knie), Dierckx (knie) en Moren (enkel). Agyepong heeft deze week amper meegetraind na een trap op Charleroi. De onfortuinlijke flankaanvaller kwam pas terug uit blessure. Koita is wel net op tijd fit voor de match tegen Antwerp. Uitkijken of hij vanavond ook meteen in de basis start. Anderlecht-huurling Olivier Dhauholou zit voor het eerst dit seizoen in de wedstrijdselectie bij Waasland-Beveren. Xian Emmers werd niet opgenomen in de selectie. (whb)