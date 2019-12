Anderlecht-coach Vercauteren: “We hebben het RSCA-DNA getoond, maar natuurlijk is uitvallen van Kompany frustrerend”

De beker blijft een hoofddoel voor Anderlecht. Het is de kortste weg naar Europa, maar in de kwartfinale wacht Club Brugge en Vincent Kompany viel uit. Trainer Frank Vercauteren panikeert niet. “Ik lig niet wakker van de druk.”

De opluchting was enorm bij spelers, fans en bestuur. Nu het vierkant draait in de competitie, zet Anderlecht heel hoog in op de beker. Alleen kwam Club Brugge uit de trommel. Op 18 december - thuis weliswaar - tussen de competitieduels met Standard en Genk. “De beker blijft de kortste weg naar Europa, maar ook de moeilijkste”, aldus Vercauteren. “Nu, als je de cup wilt winnen, moet je de besten kloppen. Misschien treffen we Brugge beter nu dan in de finale.”

De kans is groot dat Anderlecht het zal moeten doen zonder Kompany. Die trapte in de 48ste minuut een lange bal en viel weer uit met een hamstringblessure. “Natuurlijk is dat frustrerend en het kwam ook onverwacht. Na Oostende, op training, zelfs tijdens de rust voelde Vincent niets. We zullen de volgende 24 uur de ernst van de situatie bekijken. Hopelijk valt het mee, maar er is weinig aan te doen. Je weet dat dit risico bestaat, zelfs bij andere voetballers. Onze mensen brachten hem in de beste omstandigheden naar deze match.”

“Ik lig niet wakker van de druk”

Vercauteren stond er wel op om de fans te bedanken die achter de ploeg stonden. “We hebben in de eerste helft het RSCA-DNA getoond. Goed voetbal en efficiënt. Dat was perfect, maar we hielden het geen 90 minuten vol. Dat is een werkpunt. Of ik opgelucht ben na de wanprestatie tegen Oostende? Mijn gemoed is altijd hetzelfde: voor de match, in de 94ste minuut. Anderlecht moet altijd winnen. Daarom lig ik niet wakker van de druk. Als ik wakker lig, is het van iets anders.”