“Ik vind het wel tof als er eens iets fout loopt”

Ze gelooft zelf dat veel luisteraars haar amper zouden herkennen. En toch is Studio Brussel-dj Fien Germijns (24) straks vast deel van het decor voor De Warmste Week in Kortrijk, na een bijna vierjarig parcours van nachtblokken, middagprogramma’s en ochtendshows. “Toen ze mij vroegen om te presenteren, heb ik gevraagd of ze wel zeker waren.”