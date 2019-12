Parijs brandt

Over heel Frankrijk stapten donderdag 800.000 manifestanten mee in 250 betogingen, tegen het regeringsbeleid. Vooral in Parijs liep het geregeld uit de hand. De anarchisten van de zogenaamde Black Blocs, die helemaal in het zwart zijn gekleed, staken overal waar ze maar konden vuilnisbakken in brand. Op die manier lokten ze de ordediensten om ze dan met projectielen te bekogelen. De ordediensten zetten het traangaskanon in en chargeerden. Daarbij raakte één manifestant zo ernstig gewond dat hij naar het ziekenhuis moest worden afgevoerd. De politie pakte een honderdtal relschoppers op. De Parijse winkels waren voorbereid en bleven bijna allemaal dicht. Woensdagavond al hadden ze de vitrines gebarricadeerd. Uit voorzorg bleven ook de meeste Parijse metrostations dicht.

Ook in Nantes en Bordeaux braken rellen uit met de Black Blocs. Hier slaagden ze er wel in winkels te plunderen. (pom)

Met maskers op en ook met projectielen. Het protest tegen de pensioenhervormingen in Frankrijk verliep op vele plaatsen grimmig. AFP