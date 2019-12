Drie soldaten omgekomen bij helikopterongeval in Minnesota

In de Amerikaanse staat Minnesota zijn bij een helikopterongeval drie soldaten van de ‘National Guard’ om het leven gekomen.

Het toestel van het type UH-60 Black Hawk was donderdagnamiddag in St. Cloud voor een testvlucht voor onderhoud opgestegen, maar stortte in een veld ten zuidwesten van de stad neer. De bemanning zou kort voordien – zo’n 9 minuten na opstijgen – een noodsignaal hebben uitgezonden.

De National Guard verloor daarna contact met de helikopter. Pas na een zoektocht van een tweetal uur werd het wrak gevonden.

Volgens de gouverneur van de staat, Tim Waltz, heeft niemand de crash van donderdag overleefd. Er is een onderzoek geopend naar de oorzaak van het ongeval.

Gouverneur Tim Walz (midden) verklaarde dat niemand de crash overleefd had. Foto: AP

