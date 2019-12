Minstens 265 doden en honderdduizenden ontheemden door hevige regen in Oost-Afrika

Hevig noodweer in Oost-Afrika kostte de voorbije weken al minstens aan 265 mensen het leven. Honderdduizenden raakten ontheemd. Onderzoekers waarschuwen voor de gevolgen van de klimaatverandering.

Twee maanden van onophoudelijke regen zorgden in tal van landen voor overstromingen en modderstromen die hele dorpen, huizen en velden blank zetten. Dat blijkt donderdag uit een slachtofferbalans van het Franse persagentschap AFP.

Bij een aardverschuiving in Burundi kwamen minstens 38 mensen om. In Kenia lieten 132 personen het leven. Tanzania telt inmiddels minstens 55 doden, Ethiopië 33 doden, Djibouti 10 doden en ook in Oeganda kwamen 8 mensen om.

Hulpverleners dragen een slachtoffer van een aardverschuiving in Kenia. Foto: AFP

Honderdduizenden mensen in Kenia, Somalië, Burundi, Tanzania, Zuid-Soedan, Oeganda, Djibouti en Ethiopië moesten hun huizen noodgedwongen verlaten.

De verwachting van nog meer noodweer doet de vrees voor ziektes toenemen. Ook zullen op middellange termijn heel wat mensen voedselhulp nodig hebben. Het noodweer vernietigde immers een groot deel van de oogsten.

Klimaatverandering

Analisten waarschuwen intussen voor de gevolgen van de klimaatverandering.

Momenteel is de westelijke Indische Oceaan warmer dan normaal. Dat leidt tot een grotere verdamping van het oceaanwater. Volgens onderzoekers waait die damp over de Hoorn van Afrika, waar ze als regen neervalt.

Dat fenomeen heet de dipool van de Indische Oceaan en volgt een cyclus. Wanneer de dipool negatief is, ontstaat droogte in de regio. Is ze positief, dan valt er regen. Volgens het Australisch Bureau voor Meteorologie is de index van de dipool momenteel sterk positief.

Analisten spreken over een normale cyclus, maar waarschuwen dat een opwarming van de oceanen zal leiden tot meer onvoorspelbaarheid.

Volgens Bernard Chanzu, adjunct-directeur van het Keniaanse Departement voor Meteorologie, kampt Kenia momenteel met een heviger regenseizoen dan normaal. “De extremen manifesteren zich meer uitgesproken dan voorheen”, vertelde Chanzu aan Reuters. Chanzu wijt dat fenomeen aan een “verandering in de wereldwijde atmosfeer, zoals de klimaatverandering”.

Volgens Nathanial Matthews van het Global Resilience Partnership in Stockholm, kan Oost-Afrika zich in de toekomst aan meer noodweer verwachten, wegens de klimaatverandering. Chris Shisanya, professor Klimatologie aan de Kenyatta Universiteit van Nairobi vindt het echter te vroeg om het huidige noodweer toe te schrijven aan de opwarming van de aarde.

