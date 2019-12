VS willen duizenden extra manschappen in het Midden-Oosten, tegen Iran

Volgens een anonieme Amerikaanse verantwoordelijke plant de Amerikaanse Defensieminister Mark Esper om 5.000 tot 7.000 extra militairen richting Midden-Oosten te sturen. Als verweer tegen Iran.

Waar de extra troepen worden gestationeerd en op welke termijn dat zou gebeuren, blijft onduidelijk. De anonieme bron wist donderdag wel aan het persagentschap AFP te vertellen dat de actie het Amerikaanse weerwoord vormt op de aanvallen door Iraanse bondgenoten op Amerikaanse belangen.

Eerder meldde de Wall Street Journal dat het om 14.000 extra soldaten zou gaan, maar dat cijfer wordt door John Rood, de ondersecretaris voor het defensiebeleid, ontkend. Dezelfde Rood verkaarde wel voor het Amerikaanse Congres dat de Verenigde Staten “het gedrag van Iran met bezorgheid gadeslaan”.

Toenemende spanningen

De voorbije maanden vonden in de regio verschillende incidenten plaats, die door Washington aan Teheran werden toegeschreven.

De spanningen in de Golf namen toe sinds de aanslagen op verschillende olietankers deze zomer, onder meer voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten. In september waren er vervolgens raketaanvallen op belangrijke energiefaciliteiten in Saudi-Arabië. Washington zag daarin de hand van Iran. Iran ontkende elke betrokkenheid.

Wapens voor Houthi-rebellen

Eind vorige maand nog namen de Verenigde Staten naar eigen zeggen in de Arabische Zee een schip in beslag. Dat was volgens de VS geladen met wapens, onder meer met raketonderdelen van Iraanse oorsprong. De plaats van de inbeslagname kan erop wijzen dat het schip op weg was naar Jemen. Een Amerikaanse ambtenaar, die anoniem wilde blijven, geloofde op basis van de eerste informatie dat de wapens voor door Iran gesteunde Houthi-rebellen waren.

Een VN-resolutie verbiedt Teheran om wapens te exporteren, tenzij met goedkeuring van de veiligheidsraad. Een aparte VN-resolutie over Jemen verbiedt de levering van wapens aan Houthi-leiders. Het conflict in Jemen wordt in de regio gezien als een proxy war of een ‘oorlog bij volmacht’, tussen Iran en Saudi-Arabië. Beide landen schakelen hun respectieve pionnen op het terrein in om de klus voor hen te klaren.

Protesten ingegeven door “misdadigers”

Volgens twee anonieme Amerikaanse functionarissen zijn er tekenen dat Iran troepen en wapens in de regio beweegt.

De VS zouden onder meer bezorgd zijn over de Iraanse activiteiten in Irak. Dat land kampt sinds enkele weken met hevige antiregeringsprotesten. Volgens het persbureau Reuters gaf Iran vorig jaar ballistische raketten aan haar sjiitische bondgenoten in Irak, en wil het er meer ter plekke ontwikkelen.

Iran zelf worstelt sinds enkele weken ook met antiregeringsprotesten. De onrust startte nadat de overheid de brandstofprijzen plots met 300 procent verhoogde. De demonstranten eisten daarop het aftreden van de religieuze leiders. Volgens die laatsten werd de onrust veroorzaakt door “misdadigers”, die linken hebben met hun opponenten in ballingschap en hun belangrijkste buitenlandse vijanden, namelijk de Verenigde Staten, Israël en Saudi-Arabië.