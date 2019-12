Melania Trump steekt lichtjes van Nationale Kerstboom aan

In het bijzijn van de Amerikaanse president Donald Trump heeft first lady Melania Trump naar jaarlijkse gewoonte de lichtjes aangestoken van de Nationale Kerstboom, in de buurt van het Witte Huis.

“Met Kerstmis gedenken we de eeuwige waarheid: elke persoon is een geliefd kind van God. Als één dankbare natie prijzen we de geneugten van het gezin, de zegening van vrijheid en het wonder van Kerstmis. Namens Melania en ons hele gezin wensen we jullie allemaal een vrolijk kerstfeest en God zegene u allen”, sprak de president.

Foto: EPA-EFE

De Nationale Kerstboom is dit jaar een meer dan negen meter hoge blauwspar uit Pennsylvania. De boom staat in The Ellipse, een groot park net ten zuiden van het Witte Huis.

Mee met zijn tijd

De kerstboom maakt deel uit van een bijna 100 jaar oude traditie. In 1923 verlichtte president Calvin Coolidge voor het eerst een kerstboom in het park. Toen was de boom versierd met maar liefst 2.500 rode, witte en groene lampjes.

Het kerstsymbool is sindsdien met zijn tijd meegegaan en beschikt intussen zelfs over een eigen Twitter-account. Daarop meldde de Kerstboom gisteren bijvoorbeeld dat hij niet de enige boom uit Pennsylvania is die al in The Ellipse schitterde.