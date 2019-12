Sterrenhotel in Leuven sluit deuren tijdens eindejaarsperiode voor sultan

Leuven - Net in de drukste periode van het jaar sluit het Leuvense sterrenhotel The Fourth haar deuren en dat doet ze niet zomaar. Alle boekingen zouden geannuleerd zijn voor de komst van sultan Qaboos uit Oman. Dat schrijft De Tijd.

Er is geen enkele kamer meer vrij in het viersterrenhotel, met restaurant Tafelrond van chef Kwinten De Paepe, tot en met eind januari. Donderdag was op een groot bord voor het hotel te lezen dat ze de komende maanden de deuren sluiten. Waarom ze dat doen, mogen personeelsleden niet zeggen. Maar volgens de krant De Tijd komt dat door de komst van sultan Qaboos bin Said al Said (79) uit Oman. Hij zou samen met zijn gevolg in het hotel verblijven tot eind januari. De Tijd vernam uit bronnen dat de sultan naar België is gekomen voor een lange medische behandeling in het UZ Leuven. Meer details daarover zijn er niet, maar het zou langer geweten zijn dat het niet goed gaat met de gezondheid van de sultan.

The Fourth is in handen van ondernemer en investeerder Jan Callewaert. Hij was oprichter en ex-topman van het ooit succesvolle technologiebedrijf Option, dat ondertussen Crescent heet. De man wou gisteren niet verder reageren op de komst van de sultan. De enkele honderden gasten die al een bed gereserveerd hadden in het sterrenhotel zullen elders in de stad een oplossing moeten zoeken voor de komende twee maanden.

Dat de sultan naar België komt is niet geheel verrassend. Het UZ Leuven heeft een uitstekende reputatie, maar ook de banden tussen ons land en Oman zijn erg goed. Er was deze week nog op hoog niveau overleg tussen de twee landen over politieke en economische zaken. Volgens De Tijd heeft de federale overheid mee de hand in het verblijf van de sultan in Leuven.