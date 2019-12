Belgisch-Nicaraguaanse Amaya Coppens in cel aangevallen door cipier

De Belgische-Nicaraguaanse studente Amaya Coppens (25) is in de beruchte gevangenis El Chipote in Nicaragua aangevallen door een cipier. De man greep haar bij de keel nadat Coppens van haar mama bezoek had gekregen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De activiste werd in juni vrijgelaten na 9 maanden cel, maar moest op 14 november opnieuw naar de gevangenis. Ze werd naar eigen zeggen opgepakt toen ze water wilden brengen naar hongerstakers in een kerk. De politie ziet de hongerstakers als terroristen en beweert dat er wapens en explosieven in de wagen lagen. De Belgische studente ligt al langer onder vuur omdat ze een van de gezichten is bij het protest tegen president Daniel Ortega.

Haar verblijf in de gevangenis klinkt als een ware hel. Ze moest al nachten doorbrengen in een isoleercel, slaapt op een smerige matras waardoor ze astma-aanvallen krijgt en kreeg injecties toegediend waarvan niet geweten is wat erin zat. Dat zegt haar nicht. Ze kreeg ook lange tijd geen water en mag zelden bezoek krijgen van familie.

Dinsdag ging haar moeder langs, maar meteen na haar vertrek viel een van de cipier haar aan. “De bewaakster trok aan haar haar en greep Amaya bij de keel”, zei haar nicht. Over haar toestand is voorlopig niets meer geweten.

Op 30 januari moet Coppens voor de rechter verschijnen. Ze riskeert er 30 jaar cel.