Nicole (73) kon vier dagen in haar auto overleven door boodschappen die ze gedaan had

De 73-jarige Nicole Pinon werd afgelopen woensdag onderkoeld teruggevonden in haar auto. De vrouw was zaterdag spoorloos verdwenen nadat ze boodschappen ging doen en zat vier dagen vast in haar auto. Maar ze overleefde het hele incident door haar boodschappen op te eten.

Haar lichaamstemperatuur was onder de 24 graden gezakt toen een jogger Nicole na vier dagen terugvond in haar auto. De vrouw verliet haar woning in Sorinnes, een deelgemeente van Dinant, zaterdag rond 15.45 uur samen met haar hond om boodschappen te gaan doen in de Lidl-supermarkt. Maar daarna verdween elk spoor van de vrouw. Er verscheen een opsporingsbericht waardoor een de vrouw uiteindelijk woensdag werd teruggevonden. Door wegenwerken in Sorinnes was ze de weg kwijt geraakt en was ze met haar auto vast komen te zitten in een gracht.

Een gsm had ze niet bij dus haar familie verwittigen ging niet. Volgens haar dochter zette ze de verwarming op, maar de batterij hield het niet lang uit. Nicole was ook niet echt gekleed op het koude weer. Ze wilde snel even naar de winkel en had sandalen zonder sokken aan. Ze kon zich zelf een beetje warmhouden met de hoezen van de autostoelen, maar veel hielpen die ook niet. Gelukkig was ze al boodschappen gaan doen en had ze toch iets te eten. Maar Nicole dacht dat ze het niet zou overleven en schreef een afscheidsbrief in geval dat ze haar niet op tijd zouden vinden.

De 73-jarige vrouw verblijft momenteel op de dienst intensieve zorgen van het ziekenhuis en zal daar nog even moeten blijven.