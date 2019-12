“Beroep van drukker heeft heel veel toekomst”

“Het beroep van drukker is eeuwenoud en zal ook binnen honderd jaar nog altijd bestaan. Maar er moet heel dringend instroom komen. Het wordt hoog tijd voor het invoeren van duaal leren in alle geledingen van de sector.”

Aan het woord is Bart De Bie, gedelegeerd bestuurder van Antilope De Bie Printing in Duffel. “Het beroep van drukker is te lang, ten onrechte, in een hoekje geduwd als zou het niet 'sexy' zijn. De sector is de jongste tien jaar enorm veranderd. Als je ziet welke mooie producten we tegenwoordig maken en met welke hoogtechnologische machines we dit realiseren, is het best wel een vak met uitstraling.

In tegenstelling tot wat vroeger velen vanwege de digitale evolutie dachten, is het bovendien ook een beroep met heel veel toekomst. Marketeers merken dat online marketing alleen niet werkt. Drukwerk kan je veel meer gepersonaliseerd en directer maken en zal dus ook binnen honderd jaar nog bestaan”, vertelt Bart De Bie.

Afwerkers

Probleem is dat er te weinig instroom is. “Wie dan al voor een grafische opleiding kiest, opteert voor het merendeel voor prepress en opmaak. Maar het drukproces is een aaneenschakeling van verschillende stappen met onder meer orderbegeleiders, calculatoren en afwerkers voor versnijden, binden, vouwen, uitkappen en -snijden. Vooral calculatoren, orderbegeleiders en afwerkers zijn een prangend probleem.

Er is heel wat druktechnische kennis vereist en daar nijpt het schoentje vooral”, maakt hij duidelijk. Je moet heel wat berekeningen kunnen maken om het drukproces voor te bereiden en begeleiden en moet begrijpen wat er gebeurt. Daarvoor is heel wat technische kennis nodig”, bevestigt orderbegeleider Koen De Beuckeleer (52).

