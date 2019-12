Belgische verpleger wordt verdacht van 21 moorden, maar is nu ontoerekeningsvatbaar verklaard

Frédéric V. , een voormalige verpleger in het rusthuis La Méridienne in Meux (Namen), wordt beschuldigd van moord en poging tot moord op een vrouw die in het rusthuis woonde. En dat is niet alles. De man wordt ook in verband gebracht met een twintigtal andere verdachte overlijdens. Maar een psychiatrisch rapport toont nu aan dat de verpleger niet verantwoordelijk kan worden geacht voor zijn daden.

In de eerste negen maanden van 2017 werden in het arrondissement Namen opvallend veel moorden gepleegd. En een groot deel van de slachtoffers woonde in één rusthuis in Meux. Het duurt niet erg lang voordat er een dader werd aangeduid. Het zou gaan om Frédéric V., een voormalige verpleger in het rusthuis. Hij werd in 2017 al gearresteerd en wordt ervan verdacht ongeveer twintig patiënten te hebben vergiftigd, zowel privépatiënten als bewoners van het rusthuis waar hij verpleger was.

De bal kwam aan het rollen nadat een patiënt, geboren in 1930, zich in september 2017 aanbood in het Saint-Luc de Bourge-ziekenhuis en kort daarna stierf. Het overlijden werd in het begin niet als verdacht beschouwd, maar analyses toonden achteraf aan dat de patiënt een abnormaal hoog insulineniveau had voor een persoon.

Psychiatrisch rapport

Frédéric V. legde uiteenlopende verklaringen af en ontkende sinds zijn arrestatie enige vorm van betrokkenheid. De Waalse kranten van Sudpresse brachten in april 2018 het hele verhaal al naar buiten en komen nu met nieuwe informatie. Uit een psychiatrisch rapport zou blijken dat de man niet verantwoordelijk kan worden geacht voor zijn daden.

Hij verblijft al 26 maanden in hechtenis en moet in januari 2020 voor de raadkamer in Dinant verschijnen. Daar zal zijn voorlopige hechtenis besproken worden. Zijn advocaat wil hem uit de gevangenis krijgen.